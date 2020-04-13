عــــاجل : تحذيرات جديدة وطارئة لكافة المواطنين مما سيحدث خلال ال24 الساعه القادمة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - واصل المركز الوطني للأرصاد، تحذيره للمواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية والغربية، بعدم التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، فيما نبه سائقي السيارات من تدني الرؤية بسبب السحب المنخفضة ومن الانهيارات الصخرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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