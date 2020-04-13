شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الحوثيين يعلنون إغلاق جميع المنافذ البرية بشكل نهائي وعزل المحافظات لمواجهة "كورونا" وإعلان حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي اليوم الاثنين إقفال جميع المنافذ البرية في المناطق الواقعة تحت سلطتها بشكل نهائي كإجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وأوضح ما يسمى بالمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين العميد عبدالخالق العجري أن اليمن مستهدف من خلال ترحيل السعودية أعدادا كبيرة من الأفارقة إليه لنشر وباء كورونا، مشيرا إلى أن الجماعة تبحث إقفال المنافذ بشكل نهائي ونشر”115 ” نقطة أمنية لمواجهة التهريب.

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وأعلن العجري جهوزية الأجهزة الأمنية التابعة لهم بكافة تشكيلاتها في تأمين المجتمع والحفاظ على السكينة العامة وحماية السواحل والمنافذ.

جماعة الحوثي تعلن إغلاق المنافذ البرية

وأشار العجري إلى أن وزارة الداخلية وحرصا منها على تأمين المجتمع والحد من عمليات تهريب الوافدين خصصت الغرفة الأمنية في القيادة والسيطرة الرقم المجاني (٨٠٠٠١٨٨) للإبلاغ عن أي حالة تهريب حسب تأكيده.

وأوضح أن مصلحة خفر السواحل نفذت خطة أمنية محكمة جمعت بين تأمين المنافذ البحرية، وبين تنظيم عمليات الصيد والحفاظ على أرزاق المواطنين وفق تعبيرة .

ولفت العجري إلى أن الدفاع المدني بجميع طواقمه الميدانية في كامل الجاهزية، وينتظرون تزويدهم بالمعقمات والمطهرات الوقائية، لاستكمال الانتشار في المحافظات الواقعة تحت سلطتهم.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت أمس الأحد، فتح منفذ الوديعة البري الوحيد مع السعودية، أمام حركة الناقلات حتى إشعار أخر كما وصلت يوم أمس طائرة سعودية إلى مطار عدن الدولي محملة بوافدين يمنيين رحلتهم المملكة من أراضيها.

والجمعة، أعلن اليمن تسجيل أول إصابة بـ”كورونا” لمواطن يعمل في ميناء الشحر، بالمديرية الساحلية التي تحمل الاسم ذاته، في محافظة حضرموت.

جماعة الحوثي تعلن إغلاق المنافذ البرية

ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يعاني الوضع الصحي فيه تدهوراً حاداً، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين إيرانياً.

ويتواصل القتال في اليمن، رغم ترحيب أطراف النزاع (الحكومة والتحالف والحوثيون) بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء القتال، وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.