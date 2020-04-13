شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ابرز علامات الساعه وتليها ريح بارده من اليمن هذا ما قاله الشيخ المغامسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كورونا ابرز علامات الساعه وتليها ريح بارده من اليمن هذا ما قاله الشيخ المغامسي

بينما يواجه العالم أزمة متدهورة بسبب فيروس كورونا، أكد رجل دين بارز في السعودية، على أن هذا الوباء يمثل إشارة لقرب يوم القيامة.

واعتبر إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالسعودية، الشيخ صالح المغامسي، في مقابلة مع قناة “MBC”: “فيروس كورونا هذا لا يقول أحد إنه مختص بعرق دون عرق ولم يقل أحد بملة دون ملة أو أرض دون أرض، وإنما ظهرت فيه قدرة الله الواحد القهار. ثمة أحاديث كنا نقرأها ونؤمن بها لكننا لا نعرف تأويلها، وفيروس كورونا قرّب كثيرا من المفاهيم، قد جاء في بعض الأحاديث أنه من أشراط الساعة أن ريحا باردة تخرج من اليمن وقبض المؤمنين، وكان الإنسان يقول كيف تقبض الريح أرواح المؤمنين؟”.

وتابع قائلا: “الآن هذا الفيروس مضى في الأرض وانتشر من غير أن يستطيع أحد أن يمنعه، حتى يعلم الناس ضعفهم وعجزهم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الفيروس تسبب بأمور عدة ويختلف إلى الآن في فشوه وانتشاره من بلد إلى بلد فبعض الديار وبعض البلاد انتشر فيها انتشارا مخيفا مرعبا وبعض البلاد حفظها الله”.

جديد اب برس

Advertisements

وفيما يتعلق بدعوات الصلاة من الرحال أو البيوت خلال الأذان، قال المغامسي، “نظرة الفقهاء إلى هذا، بعضهم يقول تقال ألا صلوا في رحالكم بدلا من الحيعلتين، يعني بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقولها، وبعضهم يقول لا، يقال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول ألا صلوا في رحالكم، وبعضهم يقول إن الأذان ذكر يبقى كما هو يقال كاملا بعد الفراغ من الأذان يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم أو يقول صلوا في بيوتكم”.

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 1.8 مليون إصابة، وتواصل الدول الأشد تضررا جهودها الاستثنائية لمكافحة الوباء، بينما يعاود منحنى الإصابات في الصين صعوده تدريجيا.

وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة عالميا 1.848 مليون حالة، توفي منها أكثر من 114 ألفا، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها فجر اليوم الاثنين 13 أبريل/نيسان، جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تراقب انتشار الوباء في أنحاء العالم.

والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة هي الولايات المتحدة مع 1607 وفيات جديدة، والمملكة المتحدة (737) وإسبانيا (619).

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة بالوباء، إذ تجاوز مجموع الإصابات لديها 556 ألفا، والوفيات 22 ألف