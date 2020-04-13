حضرموت.. تجهيز أول مستشفى على مستوى الجمهورية لمرضى فيروس كورونا

أعلنت السلطة المحلية بوادي وصحراء محافظة حضرموت،" شرقي اليمن"، عن تجهيز أول مستشفى على مستوى الجمهورية، لمرضى فيروس "كورونا".



وبات المستشفى ـ مقره سيئون ـ جاهزاً لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن استكمال تجهيزه.



ويتسع المستشفى الذي أطلق عليه "مستشفى الحياة"، لعدد مائة سرير، قابلة للزيادة إلى ثلاثمائة.



في السياق تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، ٦ سيارات اسعاف رباعية الدفع وعدد من التجهيزات الطبية والأدوية والمعقمات، وأدوات الحماية لمراكز العزل العلاجية لمجابهة جائحة كورونا، مقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



وأعلن الجمعة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.



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