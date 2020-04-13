قرقاش يؤكد ضرورة الالتفاف الدولي حول قرار التحالف بوقف العلميات العسكرية باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 أبوظبي عدن - الخليج 365 أفاد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، بأنه "يتعين توفير دعم دولي لقرار التحالف العربي بوقف العمليات العسكرية في اليمن".

Advertisements وكتب قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري". وأضاف "لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع". وتابع "مجددا يؤكد التحالف جديته للوصول إلي حل سياسي شامل".

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