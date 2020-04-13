عـــــاجل : سيول جارفة تضرب العاصمة "صنعاء وتحذيرات طارئة لكل المواطنين ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أكد مواطنون من محافظة صنعاء وخاصة من مديرية سنحان والمناطق المجاورة لها أن هناك أمطار جارفة على مناطقهم وفي اتجاهها الى العاصمة صنعاء.
داعين اخوانهم المواطنين في اتصال خاص الساعة 5:20 مساء الإثنين أخذ حذرهم من المرور بالسائلة والابتعاد عنها كونه هناك أمطار غزيرة أشد من أمطار وقت الظهيرة.
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