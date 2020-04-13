شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريب كوادر الهلال الأحمر اليمني بعدن عن مخاطر كرونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت وزارة الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الدورة التدريبية والتوعوية في الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ودعت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان رئيس لجنة التوعية والتثقيف اشراق السباعي، إلی تعزيز الشراكة بين الوزارة والهلال الأحمر، بما ينعكس إيجابيا علی نوعية العمل الميداني والتوعوي والإستفادة من الخبرات، لنشر المفاهيم التوعوية بمخاطر كورونا.

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