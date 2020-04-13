شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة اثنين من أبناء إب بوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 إب - الخليج 365 توفي إثنان من المواطنين من أبناء محافظة إب بوباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن إثنين من أبناء مديريتي الشعر وبعدان شرق محافظة إب، توفوا بعد تدهور أوضاعهم الصحية جراء إصابتهم بفيروس كورونا. وبحسب المصادر فإن المتوفين هم "ا ق"، و "ع ا م"، و توفوا بولاية نيويورك الأميركية. وتحدثت المصادر عن تسجيل عدد من حالات الإصابة في أوساط المغتربين اليمنيين في عدد من البلدان حول العالم

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