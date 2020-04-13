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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة اثنين من أبناء إب بوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
إب - الخليج 365
توفي إثنان من المواطنين من أبناء محافظة إب بوباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مصادر مطلعة إن إثنين من أبناء مديريتي الشعر وبعدان شرق محافظة إب، توفوا بعد تدهور أوضاعهم الصحية جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وبحسب المصادر فإن المتوفين هم "ا ق"، و "ع ا م"، و توفوا بولاية نيويورك الأميركية.
وتحدثت المصادر عن تسجيل عدد من حالات الإصابة في أوساط المغتربين اليمنيين في عدد من البلدان حول العالم
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