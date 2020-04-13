منازل ومزارع المواطنين بحيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 تعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الاثنين، للقصف الحوثي.

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات أطلقت 7 قذائف هاون عيار 120 على منازل المواطنين وسط مدينة حيس، مما أسفر عن أضرار في منازل وحالة من الهلع في نفوس المدنيين لا سيما الأطفال والنساء. Advertisements وأضافت المصادر، أن الملشيات قصفت مزارع المواطنين شرق المدينة بـ8 قذائف هاون عيار 82 تسببت بأضرار بالمحاصيل الزراعية. وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري خروقاتها للهدنة الأممية رغم إعلان قيادة التحالف العربي، يوم الأربعاء الماضي، وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا .

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