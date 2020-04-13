العثور على جثة مجهول في مدينة إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
إب - الخليج 365
عثر الأهالي على جثة مواطن مجهول الهوية في مدينة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين.
مصادر محلية أفادت بأن الأهالي في مدينة إب عثروا على جثة مواطن في ظروف وملابسات غامضة.
وبحسب المصادر فقد عثر عليه جثة هامدة بظروف وملابسات غامضة ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بإنتظار معرفة هوية الجثة لتسليمها لأسرته.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى وفلتان أمني غير مسبوق زادت معه حدة الجرائم والقتل والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
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