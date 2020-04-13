شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلح حوثي يقتل مواطناً من أبناء إب في محل تجاري بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 إب - الخليج 365 أقدم مسلح حوثي على قتل مواطن يعمل بمحل تجاري في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية مصادر محلية أفادت أن شاب ثلاثيني من أبناء محافظة إب ويدعى "سمير الأموي" قتل داخل محل تجاري في صنعاء نتيجة خلاف حول "قيمة كرت إتصالات". Advertisements وأطلق المسلح الحوثب النار بدم بارد على الشاب الذي يعمل في المحل وأرداه قتيلا في مشهد مروع وثقته كاميرا مراقبة ونشره ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي. وبحسب المصادر فإن الجاني يدعى "عبدالله المعافى" ولاذ بالفرار عقب الجريمة. وتشهد صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، تشهد فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلح حوثي يقتل مواطناً من أبناء إب في محل تجاري بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.