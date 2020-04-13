شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع 260 سلة غذائية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

مأرب - الخليج 365

يواصل مركز الملك سلمان تقديم المساعدات للنازحين والمتضررين بمختلف المحافظات المحررة.



Advertisements

حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 260 سلة غذائية، تزن 19 طنًا و240 كيلو غراما للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,160 نازحًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف المحافظات.