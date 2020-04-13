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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات في إب من الاقتراب من مجاري وممرات السيول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
إب - الخليج 365
قالت مصادر محلية في محافظة إب، إن "أمطار غزيرة وسيول شهدتها عدد من البلدات والمناطق بعدة مديريات بمحافظة إب، وسط تحذيرات من الإقتراب من مجاري وممرات السيول".
وأضافت المصادر، أن "السيول تجرف شخصين من أبناء قرية "شاكان" بعزلة "ريمان" في مديرية ريف إب شرق محافظة إب، والعثور على جثتيهما في منطقة سائلة وادي الجنات قرية المساجيد".
وتقول المصادر، إن سيول الأمطار جرفت الطفلة "براءة أحمد حمود الطير"، والفتى "ابراهيم عبدالله البعداني".
واشتكى مواطنون بمدينة إب إنسداد العبارات وعدم وجود أي دور لمكاتب الأشغال في المديريات لفتح عبارات السيول، حيث شكى أهالي منطقة مفرق ميتم، وعبارات في مناطق بعد مفرق ميتم، من إنسداد أحد أهم العبارات هناك وخروج الماء من فوق الجس نتيجة عملية الإنسداد.
كما اشتكى سكان ومواطنون في منطقة "شبان" جنوب مدينة إب،انفجار المجاري المرتبطة بأصحاب المحلات التجارية والتي طفحت في الشارع، وتهدد بكارثة بيئية وانتشار للأمراض والأوبئة
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