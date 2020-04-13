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عدن - ياسمين التهامي - المنجمة الروسية التي تنبأت بظهور كورونا تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن موعد انتهاء الفيروس والعزل الصحي للأبد





قالت المنجمة الروسية ناتاليا كوليادا إن زميلتها في المهنة تاتيانا لوكاشيفتش، كانت الوحيدة بين المنجمين الروس التي تحدثت في أوائل ديسمبر الماضي عن وباء فيروس كورونا المستجد. وأضافت ناتاليا كوليادا، في حديث لها يوم 25 مارس: “لقد تنبأت به تاتيانا لوكاشيفتش. نعم تاتيانا بالذات حافظت على سمعة علم التنجيم الروسي، من خلال توقعاتها الفلكية الصارمة الخاصة بعام 2020” ، بحسب موقع روسيا اليوم . وفي حديث بالهاتف جرى في الوقت الراهن مع مراسل صحيفة “ك ب”، قالت تاتيانا لوكاشيفتش: “قلت في توقعاتي في شهر مارس إن ذروة الوباء ستكون في بداية أبريل. ” وأضافت : ” أعتقد أن ذروة الوباء ستبدأ في التلاشي بعد 25 أبريل، وسيتم إلغاء الحجر الصحي في روسيا في 11 مايو، ولكن قد نلاحظ ومضات تفشي للمرض. وتابعت : ” ومن المرجح أن تكون هناك موجة ثالثة من الفيروس في الخريف، في أكتوبر – نوفمبر ، وفي ديسمبر 2020 سينسى العالم الوباء إلى الأبد”.



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