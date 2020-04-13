قوى العدوان ترتكب 166 خرقاً بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة ارتكبت قوى العدوان بمحافظة الحديدة 166 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة أن من بين الخروقات اعتداء على رقابة كيلو16 وتحليق 11 طائرة تجسسية، و 49 خرقا بقصف مدفعي وصاروخي و100 خرق بالأعيرة الرشاشة.

وبلغت خروقات قوى العدوان، أمس الجمعة، 99 خرقاً بينها تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس وست طائرات تجسسية في أجواء العرج و كيلو16 ومدينة الدريهمي المحاصرة والصليف وحيس وجزيرة كمران، واعتداء على رقابة كيلو16، و17 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد 78 قذيفة وصاروخاً و 74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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