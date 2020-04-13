إبطال مفعول عدد من العبوات الناسفة في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية في البيضاء من إبطال مفعول عدد من العبوات الناسفة زرعها مرتزقة العدوان في الطرق العامة لاستهداف حياة المواطنين وزعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن وحدة متخصصة من أمن مدينة البيضاء أبطلت 3 عبوات متفجرة.. كما تمكن أمن مديرية الصومعة من إبطال عبوة أربعة.. مشيراً إلى أن جميع العبوات كانت قد زرعت في الطرق العامة من قبل عناصر تابعة للعدوان الامريكي السعودي الإماراتي لاستهداف حياة المواطنين.. لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتحريز المضبوطات لاستكمال الإجراءات.

وأكد المصدر أن العمل جار للقبض على من قام بزرع العبوات الناسفة في الطرق العامة لتقديمه للعدالة حتى ينال جزاءه الرادع.. مهيباً بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أجسام غريبة .