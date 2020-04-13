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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الشركه التي تكفلت بمواجهة كورونا في اليمن؟

أكد رجل الأعمال نبيل هائل سعيد أنعم ان مجموعة هائل سعيد أنعم تكفلت بتوفير اجهزة التنفس الصناعية واجهزة الفحص السريع، إضافة إلى محاليل ال بي سي آر، وأقنعة الوجه المتطورة، وغيرها من المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة وباء كورونا.. جديد اب برس Advertisements ووفقاً للنبيل الهائل السعيد فسوف يتم توزيعها على المنشآت الطبية في محافظات الجمهورية .

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