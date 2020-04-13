فلكيو اليمن يتوقعو ماذا سيحصل في تعز وصعدة

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عدن - ياسمين التهامي - توقع فلكيو المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة . وأوضح المركز في نشرته التنبيهية أن الأمطار ستهطل على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوباً الى صعدة شمالا . جديد اب برس Advertisements

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