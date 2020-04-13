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صنعاء - ياسمين الخيامي - الكشف عن مصير الرئيس هادي وكل اركان الشرعية بعد توقيع اتفاقية السلام مع الحوثيين ووقف الحرب في اليمن بشكل نهائي ( صورة )

كثرت التكهنات عن المصير الذي ينتظر الرئيس هادي والحكومة الشرعية اذا ما تحقق السلام في اليمن وتوقفت الحرب .

وليست هناك اي تصريحات رسمية بهذا الخصوص وان كان واضحا ان الحوثيين لن يقبلون بعودة هادي وحكومته خاصة بعد بدء محاكمتهم غيابيا واصدر احكام وصلت في بعضها الى الاعلادام .

ناشط يدعى عصام نشر تغريدة قال فيها ان هادي والحكومة سيعودون الى ابين ومنها الى العاصمة المؤقتة عدن للاستقرار فيها لكنه لم يشر في تغريدته الى موقف المجلس الانتقالي من هذا الامر خاصة وان كل محاولات الشرعية للعودة الى الجنوب فشلت.

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