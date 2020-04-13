شكرا لبحثكم عن خبر القات والبلاطجة يتسببون بقتال دامي بين قوات السيد وحمدي شكري في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت استباكات مسلحة بمنطقة الفيوش ظهر اليوم الاثنين مما ادى إلى سقوط اثنين قتلى من الحزام الامني وسقوط عدد من المصابين الجنود من الطرفين .

شهود عيان اشاروا بأن الاشتباكات سببها بلاطجة مسلحين أثناء تنظيم الأمن ومنع بيع القات بسوق الفيوش منعا للتجمعات لكن بسبب عدم وجود التنسيق تواجدت قوة تابعة لقائد المقاومة لواء العمالقة حمدي شكري وقوة أمنية تتبع الحزام الامني للحج مما أدى لدخول القوتين في اشتباكات مسلحة وانسحاب البلاطجة من المشهد.

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مصادر إعلامية محلية أشارت بان الاشتباكات اندلعت بالقرب من موقع تابع لقوات الشيخ حمدي شكري بمنطقة صبر.

هذا ولم تصرح حتى الان اي جهة امنية وسلطة محلية اسباب الاشتباكات الحقيقية التي وقعت بين الطرفين ظهر اليوم.