وزارة التربية والتعليم تطلق منصة يمن للتعليم عن بُعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن، المنصة التعليمية الإلكترونية (يمن)، بمشاركة وزيرا التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، ونائب وزير الإعلام الدكتور حسين باسليم ووكيل وزارة التربية لقطاع المناهج الدكتور صالح الصوفي.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، دعت الوزارة، الطلاب والطالبات من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية المقدمة عبر موقعها الإلكتروني /http://el.moe-ye.net/ - وكذا عبر الفيسبوك https://bit.ly/2XqlCuT والتليجرام https://t.me/el_moeye وتويترhttps://twitter.com/lms_yemen وقناة اليوتيوب https://bit.ly/2Vh2g8l .

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وأكد الدكتور لملس، أهمية إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بُعد من أجل المساهمة في إيصال الدروس العلمية للطلاب للاستفادة منها في التحصيل العلمي في ظل جائحة كورونا والتوقف الاضطراري عن التعليم، وذلك لتجنب الطلاب التجمعات.

من جانبه أكد الدكتور باسليم، أهمية الجهود المبذولة في إطلاق المنصة من جانب وزارات التربية والاتصالات والإعلام باعتبار تلك المنصة البديل الأنسب لتلقي الطلاب الدروس العلمية في ظل هذه الظروف.

بدورها أوضحت مدير عام التعليم الإلكتروني بوزارة التربية ناهد عمر، أن منصة يمن هي منظومة للتعليم عن بُعد، وتضم دروسا تعليمية مسجلة على شكل مقاطع فيديو، ومكتبة رقمية ودروس محوسبة تشمل كل المواد الدراسية، وأنه تم إعداد المواد التعليمية وفقاً لمناهج وزارة التربية.