شكرا لمتابعة خبر عن أبرزهم يارا ونسرين طافش.. فنانات حرصن على الاحتفال بعيد الفصح رغم حظر كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : فخر الكويت أمل الأنصاري تكتشف علاج فيروس كورونا..وأطباء غاضبون القبض على داروين التيك توك في السعودية شاهد بالفيديو : ابنة منال سلامة تروي تفاصيل خضوعها للحجر الصحي شاهد : ابنة الممثل محمد شومان تتبرأ منه بسبب موقفه من الإخوان: نريد حذف اسمك من حياتنا كلها

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