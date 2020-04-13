شكرا لمتابعة خبر عن شاهدبالفيديو : محلل اقتصادي يكشف عن مفاجآت بعد انتهاء أزمة كورونا .. الصين لن تعود كما كانت وهكذا ستتحول الثروة إلى الشرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : فخر الكويت أمل الأنصاري تكتشف علاج فيروس كورونا..وأطباء غاضبون القبض على داروين التيك توك في السعودية أبرزهم يارا ونسرين طافش.. فنانات حرصن على الاحتفال بعيد الفصح رغم حظر كورونا شاهد بالفيديو : ابنة منال سلامة تروي تفاصيل خضوعها للحجر الصحي

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