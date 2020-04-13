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عدن - ياسمين التهامي - شاهد قضية تهز الوسط الفني " شاهد كيف تورطت الفنانة ميساء مغربي بقضية المخدرات ..في السعودية

كشف الصحفي الكويتي المتخصص في الشؤون الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، أنه تم القبض على مشهور خليجي معروف، برفقة ابن خالته، وصديقتهم السورية التي تدعي دائماً بأنها سعودية "بحسب الحمراني".

وكشف الحمراني عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنه تم القبض على مشهور خليجي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في "الداون تاون" دبي.

جديد اب برس

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وغرد الحمراني: "المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص "المراهقين" يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام "السورية" لشقته في دبي، حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

وأضاف الحمراني: "تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية، ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم، وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل أسبوع ما عدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية".

تطرد الحمراني: "حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام، أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقه الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب اختفائه عن الظهور.

واختتم: "راح أعطيكم فرصة تعرفون هذا المشهور والفاشينيستا وابن خالته المشهور وصديقهم وإن عجزتوا راح أكشفه لكم".

وخمن المتابعون أن الحمراني يقصد المشهور السعودي "دايلر"، وابن خالته بدر، والمشهورة شوق محمد، إذ إن كليهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.



وعاد الحمراني ليُفجر مفاجأة بتورط مشاهير آخرين بالقضية، وقال: "اعترافات المشهور الذي لا يزال محتجزا لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش، انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!".

وذكر المتابعون أنه يقصد الممثلة المغربية ميساء مغربي، لأنها الوحيدة التي شاركت "دايلر" في فيلم "وان تو ثري اكشن".

وحرص الحمراني على عدم كشف أسماء المتهمين في القضية، لتجنب الملاحقة القانونية، حيث تحظر القوانين المحلية في الإمارات، كشف أسماء المتهمين في القضايا ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنه أورد كثيرا من التفاصيل عنهم، ما سهل على متابعيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كشف أسمائهم.

وأثارت تغريدات الحمراني جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ #مشاهير_الحشيش ، حيث يحظى دايلر وشريكاه بشهرة واسعة على "السوشيال ميديا"، ويبلغ عدد متابعي "دايلر" في موقع يوتيوب لوحده نحو 6.6 مليون متابع.



يُذكر أن "دايلر"بدأ الظهور في قناته كـ"يوتيوبر" يقدم محتوى منوعا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا ويتجه بعدها للتمثيل.