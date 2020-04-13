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عدن - ياسمين التهامي - النجمة العالمية مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة "كورونا"!

أثارت النجمة العالمية مادونا حالة من الصدمة بعد ظهورها عارية تمامًا في حوض الاستحمام (البانيو) متحدثة عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه جعل الجميع متساوين.

ونشرت مادونا فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحفظ الموقع عن نشره، ظهرت فيه عارية تماماً بأستثناء المجوهرات في حوض الاستحمام الخاص بها وقد غطت ماءه بورود حمراء وأحاطت نفسها بالشموع وأردات من خلاله توجيه رسالة إلى متابعيها في العالم أجمع حول فيروس كورونا.

جديد اب برس

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وبحسب (نورت) تحدثت مادونا عن الوباء مع تشغيلها موسيقى في الخلفية ، فقالت مادونا: " COVID-19 . لا يهتم كم أنت ثري ، كم أنت مشهور ، كم أنت مضحك. كم أنت ذكي ، أين تعيش ، كم عمرك ، ما هي القصص الرائعة التي يمكنك سردها. إنه المعادل الرائع وما هو رهيب بخصوصه هو الرائع أيضاً حوله".

وتابعت مادونا: "الشيء الفظيع في الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة والرائع في ذلك ، هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة".