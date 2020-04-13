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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن تخطيط كويتي خبيث على شمال اليمن تفاصيل !

شن مغردون یمنیون ھجوما عنیفا على الكاتب الكویتي أحمد الجارالله، رئیس تحریر

صحیفة السیاسة الكویتیة، بعد دعوتھ الصریحة لتقسیم الیمن وتحریضھ على انفصال

الجنوب.

وزعم ”الجارالله“ في تغریدة لھ على حسابھ بتویتر رصدتھا (وطن) أن الجنوب الیمني

سیستقل من الشمال وأن عدن ستعود دولھ مستقلة الارتباط.

وتابع:“والسبب ھم الحوثیین الذین باعوا الشمال الیمني إلي دولة الارھاب إیران“

وھاجم الكاتب الكویتي المثیر للجدل دائما إیران وقال ”الشمال أبناءه ھم الذین

سیتولون أمر تطھیر بلدھم من ملیشیات إیران الحوثیھ إیران نظامھا علي وشك السقوط

ومعھ سقوط حوثي“

واستنكر یمنیون بشدة تحریض أحمد الجارالله على تقسیم الیمن وتدخلھ الفج في الشأن

الیمني، على غرار ما فعلھ ضاحي خلفان وحمد المزروعي قبل ذلك.

وسخر منھ أحد النشطاء بقولھ:“استاذ احمد : نصیحة لوجھ الله خذ راحت بالتغرید في

اي وقت .... لكن من بعد الساعھ 12 العب كیرم .. ارسم .. لكن لا تقرب للجوال

الستر زین ..“ جديد اب برس Advertisements

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