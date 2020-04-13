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عدن - ياسمين التهامي - شاهد من ضمنهم الجالية اليمنية: قرار جديد من السلطات السعودية يخص العمالة الوافدة بنقلهم الى هذة المدينة تفاصيل وصور !



بدأت المملكة العربیة السعودیة، وعبر لجان مشتركة من صحة وتعلیم جدة، وبإشراف

المحافظ، في نقل العمالة من المجمعات السكنیة المكتظة إلى مبان مدرسیة، كسكن

مؤقت لھا؛ للحد من انتشار فایروس كورونا. وستقوم الأمانة بمخاطبة المقاولین والشركات ذات العمالة المرتفعة، لنقل عمالتھا من

المجمعات السكنیة الخاصة بھا إلى المدارس، كسكن مؤقت، بھدف تقلیل نسبة الازدحام

والتجمعات بین العمالة داخل المجمعات، وتحسباً لأي إصابة قد تقع بین العمالة، وتفادیاً

لانتشار كورونا، فیما تتسلم الشركات الكبرى المدارس مباشرة بھدف تسكین عمالتھا.

یذكر أن أمانة جدة ستنفذ عملیات تنظیف وتعقیم وتطھیر للمدارس، واستكمال

تجھیزات الغرف ودورات المیاه والتأكد من إیصال الإعاشة، إضافة إلى اتخاذ

الإجراءات الوقائیة لحمایة العمالة من أي تلوث، من خلال وضع معقمات الأیدي

وتوزیع الكمامات والقفازات. جديد اب برس Advertisements

وتعمل الوزارة على فرز العقارات والتحقق من مطابقتھا اشتراطات سكن العمالة من

جمیع الجوانب التي تضمن الحد من التكدس وانتشار الأمراض والأوبئة في الفئات

العمالیة، وتتنوع العقارات التي أتاحت الوزارة تسجیلھا على البوابة ما بین عمائر

وشقق سكنیة إلى استراحات ومستودعات، إضافة إلى الفنادق والمدارس والمصانع

والمستشفیات، لتصل من خلال ھذا التنوع إلى عدد من البدائل الكافیة لتسكین جمیع

عمالة المملكة في بیئة صحیة خالیة من الأمراض

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