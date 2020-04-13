محمد بن زايد ينقلب على السيسي ويوجه له صفعة مؤلمة لم يكن يتخيلها أحد .. شاهد ما الذي حدث فجر اليوم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر إماراتية، اليوم الاثنين، عن إجراء صادم، اتخذته الحكومة الإماراتية، تجاه الوافدين المصريين في البلاد.

ونشر حساب "بدون ظل" –يعرّف نفسه بأنّه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي– على موقع "تويتر": "سيتم إنهاء خدمات وإبعاد 150000 عامل مصري من جميع إمارات الدولة".

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وتأتي إجراءات الإمارات لإبعاد العمالة الوافدة المصرية، في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي شلّ مفاصل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وخلال أزمة فيروس كورونا المتواصلة، اتخذت الإمارات عددًا من الخطوات تجاه العمالة الوافدة؛ أبرزها إعلان إجراءات تمكين العمالة الوافدة من مغادرة الدولة، والعودة إلى البلد الأم بعد حصولهم على "إجازة مبكرة".

وقبل تلك الإجراءات علقت السلطات الإماراتية، دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أعلنت السلطات أيضًا، وقف إصدار جميع أنواع تصاريح العمل من خارج الدولة، ومن ضمن ذلك فئة العمالة المساعدة، بدءًا من الشهر الجاري لمواجهة انتشار الفيروس.

كما أطلقت يد الشركات الخاصة بتعديل عقد الوافدين، أو إجبارهم على إجازة غير مدفوعة الأجر، أو خفض الراتب بشكل دائم أو مؤقت.

ووفقًا للقرار الأخير، فإنه يحمي الشركات قانونًا، إذ لا يحق للعامل التظلم أو اللجوء إلى القضاء.

وحتّى مساء الأحد، سجلت الامارات 387 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات 4123، فيما سُجلت 22 حالة وفاة