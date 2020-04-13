شكرا لمتابعة خبر عن ليست بلقيس فتحي..اجمل فنانة يمنية في الخليج لاتغضبها الصور الفاضحة على جوالها الخاص..لكن عندما سألها احدهم هذا السؤال الفاضح جن جنونها ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست بلقيس فتحي..اجمل فنانة يمنية في الخليج لاتغضبها الصور الفاضحة على جوالها الخاص..لكن عندما سألها احدهم هذا السؤال الفاضح جن جنونها ( صورة )

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