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تمديد قرار إغلاق مساجد عدن

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شكرا لبحثكم عن خبر تمديد قرار إغلاق مساجد عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

قررت وزارة الأوقاف والإرشاد في عدن، أمس، تمديد إغلاق مساجد المدينة التي أعلنت عاصمة للبلاد، وأقرت أيضاً الاستمرار بتعليق صلاة الجمعة والجماعة.

 

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وقضى قرار أصدره مدير الأوقاف والإرشاد في عدن، أمس، باستمرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع الأذان.

 

كما حث القرار المواطنين على الصلاة في منازلهم حرصاً على سلامتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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