شكرا لبحثكم عن خبر تمديد قرار إغلاق مساجد عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قررت وزارة الأوقاف والإرشاد في عدن، أمس، تمديد إغلاق مساجد المدينة التي أعلنت عاصمة للبلاد، وأقرت أيضاً الاستمرار بتعليق صلاة الجمعة والجماعة.

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وقضى قرار أصدره مدير الأوقاف والإرشاد في عدن، أمس، باستمرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة والاكتفاء برفع الأذان.

كما حث القرار المواطنين على الصلاة في منازلهم حرصاً على سلامتهم.