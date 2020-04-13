شكرا لبحثكم عن خبر صحفي: هادي وحكومته وقواته سيعودون إلى عدن بامان خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسب معلومات مؤكدة .. الايام القليلة القادمة ستشهد دخول ( آمن) لقوات الشرعية عبر أبين والتي ستستقر في عدن ثم ستعقبها عودة عدد من أعضاء حكومة معين عبدالملك وستُختتم هذه العملية بعودة (محتملة) للرئيس عبدربه منصور هادي الى العاصمة المؤقتة عدن ..! من صفحة الاعلامي عصام علي محمد

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