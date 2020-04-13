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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. افتتاح المشروع الاسعافي التكميلي لمجاري الصرف الصحي بمدينة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم المشروع الإسعافي التكميلي لمجاري الصرف الصحي لمدينة سيئون البالغ تكلفته 557 ألف دولا بتمويل من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، يشمل المشروع الذي بدأ العمل فيه مطلع فبراير 2019م على محطة رفع ضخ تضم خزان تجميعي سعة 324متر مكعب، وبحيرتين تتسع لألفي متر مكعب من مياه الصرف الصحي وخط ضخ بطول ثلاثة آلاف و662 متر ومصافي لحجز المواد الصُلبة ومضختين تضخ 299 متر مكعب في الساعة إضافة إلى مأطور بقدرة 100 كيلو وات.
كما يشمل المشروع أيضا على مجاري انسيابية بطول ألفين و332 متر طولي تمتد من جوار مسجد حسن وغرب حديقة سيئون العامة شرقا ومن مسجد الحداد بحي السحيل غربا الى موقع المضخة في حي السحيل نجدي مسجد بدر، وسيستفيد من المشروع قرابة ثلاثة آلاف نقطة استهلاك للمياه موزعة على 21على مشروعا محليا لمياه الصرف الصحي.
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