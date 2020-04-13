ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 13 ابريل 2020 وهي كالتالي :

حملة تعقيم بـ"المخا".. ومناشدة للتحالف بالدعم السريع https://www.elyamnelaraby.com/473057 إجراءات احترازية مشددة بـ"ميناء عدن" https://www.elyamnelaraby.com/473058 بالأسماء.. مليشيا الإخوان تعذب المعتقلين بسجون "سقطرى" https://www.elyamnelaraby.com/473060/ أمطار غزيرة على ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/473076/ منسقة الطوارئ بعدن تتحدث لــ "الخليج 365" حول فيروس كورونا.. وأسباب تأخر ظهور حالات الإصابة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/473081/ صحافي وكاتب يمني يكشف عن فساد مهول في وزارة الدفاع https://www.elyamnelaraby.com/473093/ التصعيد الحوثي يهدد الجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/473095 صنعاء.. اختفاء طفلتين في ظروف غامضة بشميلة والحصبة https://www.elyamnelaraby.com/473098/ مأرب.. مقتل قيادي حوثي بارز في جبهة صرواح https://www.elyamnelaraby.com/473100/ التحالف يشن غارات على تجمعات حوثية في مديريتي مدغل ومجزر بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/473115

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