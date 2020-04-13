شكرا لمتابعة خبر عن قناة الـ BBC : بينهم ولي عهد المملكة "كورونا" يطيح بـ 13 مسؤول وسياسي حول العالم .. (الأسماء + فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل يحدث الآن في هذه الدولة.. انقلاب عسكري والجيش يطيح بالرئيس ويصدر البيان رقم (1) وحالة فزع غير مسبوقة وسط المواطنين (تفاصيل طارئة)a شابة من المملكة ذهبت لدفن والدتها بعد وفاتها بفيروس كورنا..واثناء مراسم الدفن حدثت المفاجئة الصادمة التي صعقت الجميع وهزت المملكة من اقصاها الى اقصاها تفاصيل صادمة شاهد : الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلم مُدرب الرقص الخاص بها الرقص الخليجي! .. انا من زمان مارقصت (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : الفنانة الإماراتية أحلام تذوب على الهواء مباشرتاً وتصدم الجميع وتكشف حبها الأول و تقول هذا مايفعله معي زوجي!

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