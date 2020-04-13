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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف استطاعت هذة الدولة الخليجية ان تكون اول دولة تصدر قرار انهاء حظر التجوال للأبد تفاصيل هامة !

جديد اب برس Advertisements ت سلطة إحدى الدول العربية عن انهاء حظر التجوال الشامل الذي فرض ضمن الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وأنهت السلطات في الأردن حظر التجوال الشامل الذي استمر لمدة يومين للحد من انتشار فيروس كورونا. كما تقر استمرار حظر التجوال الجزئي. وكانت أعلنت السلطات تسجيل نحو ثلاثمئة وثمانين إصابة بكورونا، فيما ارتفعت الوفيات إلى سبع حالات

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