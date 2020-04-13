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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-4-2020? وردنا الآن.. آمر ملكي "جديد" يستفيق عليه كل المقيمين في السعودية ! جديد اب برس Advertisements أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على تمديد العمل بقرار منع التجول، وذلك طبق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر. حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب الموافق 22 مارس الماضي، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً من مساء الإثنين 28 رجب الموافق 23 مارس، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد قرار منع التجول حتى إشعار آخر.

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