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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما حصل في برج الساعة مكة المكرمة شدت الناس للمشاهدة واحدثت ضجة كبيرة في التواصل الاجتماعي تفاصيل وصور !

وجھت السلطات السعودیة رسالة إلى المواطنین على برج الساعة في مكة المكرمة

ضمن حملتھا التوعویة للحد من انتشار فیروس كورونا.

وأظھرت صورا منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي برج الساعة في مكة

المكرمة مكتوب علیھ عبارة "خلك في البیت"

وفرضت السلطات السعودیة حظر تجوال في مختلف المدن السعودیة ضمن اجراءاتھا

الاحترازیة للحد من انتشار فیروس كورونا.

وجدیر ذكره حالات الاصابة بفیروس كورونا في السعودیة بلغت حتى ظھر الأحد

4462 حالة من بینھا 3642 حالة نشطة وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العنایة

المركزة.

كما بلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في السعودیة إلى 761 حالة و 59 حالة

حالة وفاة. جديد اب برس Advertisements

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