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عدن - ياسمين التهامي - مفاجئة سعيدة لليمنين في الداخل والخارج " بعد التأكد من الحالة المشتبة بة في مدينة الشحر قرار من محافظ المحافظة برفع الحضر وعودة الحياة الى طبيعتها تفاصيل وصور !

وجھ محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، برفع الحظر عن مدینة الشحر،

وإعادة الحیاة إلى طبیعتھا والسماح بحركة التنقل عقب یومین من فرض حظر التجوال

واكتشاف أول إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد في المیناء.

ووفقا لمصادر إعلامیة ومحلیة، فإن التوجیھات قضت بإعادة الحیاة إلى طبیعتھا في

مدینة الشحر والمدیریات الشرقیة والسماح بحركة التنقل مع الاستمرار في منع

التجمعات وفرض حظر للتجوال بدءا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً.

وكان نائب رئیس الوزراء رئیس اللجنة العلیا للطوارئ القائم بأعمال وزیر النقل سالم

الخنبشي، وجھ الأحد، برفع الحظر عن منفذ الودیعة الحدودي مع السعودیة أمام حركة

الناقلات.

ونقلت وكالة سبأ الرسمیة عن مدیر میناء الودیعة البري مطلق الصیعري قولھ إن

قرار رفع الحظر یشمل حركة الناقلات من وإلى المنفذ على أن یظل الحظر على حركة

المواطنین حتى إشعار آخر.

ولفت الصیعري الى انھ سیتم رفع الحظر على ناقلات الشحن التجاري والإغاثیة

الإنسانیة.

وكانت السلطات أغلقت منفذ الودیعة الحدودي الأسبوع الماضي بشكل كامل في حین

أغلقت مدینة الشحر و فرضت حظرا للتجوال بعد اكتشاف حالة مؤكدة بفیروس

كورونا جديد اب برس Advertisements

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