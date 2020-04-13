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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الميسري يصدر توجيهات عاجلة وهامة مع مناشدة الشعب اليمني ..!!تفاصيل

وجه معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري ,اليوم ,كافة مدراء إدارات الشرط و الأجهزة الأمنية في عموم المحافظات المحررة بتنفيذ حظر التجوال المحدد من قبل الإخوة محافظي المحافظات المحررة.

وقال معالي وزير الداخلية : نحن اليوم أمام مواجهة شرسة مع فيروس خطير يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، ويأتي تنفيذ الحظر من قبل السلطات المحلية والأمنية في عموم مديريات المحافظات المحررة ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية المُلِحَّة لمجابهة كارثة ڤايروس " كورونا " المستجد ، " كوڤيد ــ 19 " ، و للحيلولة دون تفشِّيه في أوساط المواطنين.

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وأضاف وزير الداخلية " وتقع المسؤولية الكبيرة على كل منتسبي الأمن لتطبيق الحظر و الحد من التجمعات لما يساهم في الحد من انتشار الوباء بين ابناء شعبنا الحبيب لا سيما بعد ان تم تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.

وشدد معالي وزير الداخلية على ضرورة اتخاذ طرق الحماية أثناء تنفيذ المهمات الأمنية و تطبيق الحظر في شوارع المحافظات, مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لتطبيق قرار الحظر وإنجاحه بكل المعايير حرصا على سلامة المواطنين من خطر هذا المرض المعدي والمميت والذي نجم عنه إصابات مئات الآلاف ووفاة عشرات الآلاف منهم في اوروبا وامريكا ومن مختلف بلدان العالم.

وأختتم معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري قائلا : نحن أمام تحد حقيقي يجب أن تتكاثف فيه الجهود واناشد كافة أبناء شعبنا اليمني الحبيب أن يكونوا عونا لإخوانهم رجال الأمن وان يلتزموا بالقوانين و بساعات الحظر المحددة فالمسؤولية اليوم مشتركة للنجاة من هذه الجائحة العالمية