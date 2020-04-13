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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون تهديد عيدروس الزبيدي بدفن كل من يعارض الانفصال وسحله في الشوارع..شاهد كيف رد عليه الوزير صالح الجبواني وبماذا وصف الانتقالي

2020/04/13 الساعة 08:02 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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