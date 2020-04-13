شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش الوطني تسيطر على نقطة "الكسارة" في الطريق الرابط بين مأرب وفرصة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على نقطة "الكسارة" والطريق الرابط بين محافظة مأرب وفرضة "نهم" التابعة لمحافظة صنعاء (شرقيّ اليمن).

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على نقطة "الكسارة" والتي من خلالها تمكن من السيطرة على الطريق الرابط بين مأرب وفرضة نهم.

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وأضافت؛ أن الجيش الوطني قطع الخط الواصل بين مارب وفرضة نهم بعد تحريرها، وتم تحريرها وفتح الطريق وتأمين جميع المناطق المحيطة بها.

وحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي دفعت المئات من اتباعها للسيطرة على نقطة "الكسارة" في الأيام الماضية، وسيطرة الجيش على الكسارة تعد ضربة موجعة للحوثيين.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من تأمين المنطقة بالكامل، وتستعد للتوجهه إلى مفرق الجوف، وتأمين مرور معدات الجيش بامان من الطريق باتجاه مفرق الجوف.