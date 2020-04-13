شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع احتجاجات واسعة في مقر مبنى محافظة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ محتجون احتجاجات واسعة في مقر محافظة تعز. واحتج العديد من أبناء تعز صباح الأحد في مقر المحافظة داخل مبنى شركة النفط اليمنية فرع/تعز لإنقاذ وعلاج الجرحى من أبناء تعز في جمهورية مصر العربية ودولة الهند. Advertisements وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها أبناء المدينة لعلاج أبناءهم الجرحى في الخارج

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