شكرا لبحثكم عن خبر اطباء العالم تحذر من كارثة قد يسببها كورونا في اليمن واصابة الملايين لهذا السبب ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر منسق منظمة “أطباء العالم” في اليمن يان جوسيس، من أن اليمن يقف على حافة “كارثة إنسانية” جديدة، قد يسببها فيروس “كورونا”، وتوقع إصابة الملايين في هذا البلد به.

وقال جوسيس، أول من أمس، إنه يتوقع انتشاراً سريعاً للفيروس في اليمن، مشيراً إلى أن المرافق الصحية هناك، غير قادرة على استيعاب تدفق كبير للمرضى.

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وأشار إلى احتمال أن يكون هناك عدد أكبر من الحالات، مع وجود مصابين يتخوفون من التوجه للمراكز الطبية والخضوع للفحوصات خوفاً من نظرة المجتمع لهم أو اتهامهم بنقل المرض. وأضاف “أعتقد أنه سيكون هناك تسارع في تفشي الفيروس، ونتوقع وقوع كارثة إنسانية بإصابة ملايين من الناس بكورونا”.

وشدد على أن “المرافق الصحية العاملة في اليمن، تعاني من نقص في المعدات وأجهزة التنفس، التي يوجد منها 195 جهازاً فقط، ونقص المراكز المختصة لنقل المرضى الأشد خطورة، فيما أنظمة فرز وعزل المرضى ليست جاهزة وهناك نقص في الكوادر الصحية المدربة”.