شاهد الفيديو الذي سجن الداعية الاماراتي وقاده للمحاكمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناشطون من الإمارات، إن محكمة في أبوظبي حكمت على الإماراتي الجنسية وسيم يوسف بالسجن بتهمة التشكيك بصحيح البخاري ومسلم.
وافاد الناشطون بتغريدات على موقع تويتر أن محكمة الجنايات في أبو ظبي حكمت بالسجن خمس سنوات على وسيم يوسف تُنفذ منها سنة، وأربع سنوات تحت التنفيذ مع غرامة (٣٠٠ الف) درهم إماراتي، بتهمة إثارة الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولايمكن لواتس نيوز التثبت من كل ماينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
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