شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعرض على شيخ قبلي بالتنازل عن كل امواله مقابل اطلاق سراحه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تساوم مليشيات الحوثي شيخاً قبلياً تعتقله في سجونها منذ سنوات على التخلي عن كافة أمواله وممتلكاته مقابل الإفراج عنه. وأفاد مصدر قبلي لموقع "نيوز يمن"، أن مليشيات الحوثي اعتقلت شيخا قبليا من محافظة الحديدة عام 2016 في خط باجل وصادرت جميع ممتلكاته المكونة من خمس سيارات ومزرعة فضلا عن مبلغ كبير من المال بالريال السعودي كان بحوزته أثناء عملية الاعتقال. Advertisements وأكد المصدر أن مليشيات الحوثي استحوذت على كل تلك الأموال وترفض الإفراج عنه مشترطة تنازله على أملاكه مقابل إطلاق سراحه. ورغم عدم وجود أي تهمة تستوجب احتجازه وتقييد حريته إلا أن المليشيات تصر على تنازله عن تلك الأموال مقابل إخلاء سبيله.

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