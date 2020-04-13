شكرا لبحثكم عن خبر في ظل أزمة كورونا.. مصادر سعودية تكشف مفاجأة بشأن ماء زمزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سعودية مفاجأة، بشأن مصير ماء زمزم، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وذكرت مصادر بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، لسقيا زمزم، لصحيفة "سبق" المحلية، أنه تم إيقاف السحب من البئر، وبذلك تبقى المياه المباركة فيه على منسوبها دون طفح أو نقصان

وجاء ذلك ردًّا على سؤالٍ وجهته الصحيفة للمصادر، عن مصير ماء زمزم، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد التي اتخذتها المملكة وخلو الحرمين الشريفين من الزوّار.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، لسقيا زمزم، يتضمن خزانات عالية الجودة، مصممة ومزودة بأحدث التقنيات لحفظ المياه المباركة وضمان سلامتها، وتتسع تلك الخزانات 55 ألف متر مكعب من مياه زمزم المباركة.

Advertisements

وكان مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في وقتِ سابق، عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.

وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقرًا له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وذلك وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 3651 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بالمرض، ليصل عدد الوفيات في المملكة إلى 47 شخصًا.

وأضافت وزارة الصحة السعودية أن أكثر الإصابات المسجلة، الجمعة، جاءت في مكة المكرمة بواقع 90 حالة، تلتها المدينة المنورة 78 حالة، بينما سجلت العاصمة الرياض 69 حالة، فيما سجلت جدة 54 حالة إصابة.

كانت السلطات السعودية، أعلنت في أوائل أبريل/ نيسان الجاري، حظر التجول على مدار 24 ساعة في مكة والمدينة، للحد من انتشار فيروس كورونا.