شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة : التحالف العربي يتهم شقيق قائد عسكري كبير بالخيانة في معركة سقوط الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة سرية صادرة عن قيادة قوات التحالف العربي في محافظة مأرب، عن الشخص الخائن الذي تسبب في انهيار قوات الشرعية في محافظة الجوف.

وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها (أحداث نت) والمرفوعة إلى وزير الدفاع محمد المقدشي، أكد التحالف حصوله على معلومات تفيد بقيام شقيق رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة للجيش الوطني (مجاهد الغليسي) بتهريب عتاد عسكري والانسحاب من المواقع في الجوف.

وطالب التحالف وفقا للوثيقة، وزير الدفاع اليمني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين.