بالفيديو : عمار البعداني طبيب يمني يستبعد نظرية المؤامرة في انتشار فيروس كورونا عالمياً

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وثيقة سرية صادرة عن قيادة قوات التحالف العربي في محافظة مأرب، عن الشخص الخائن الذي تسبب في انهيار قوات الشرعية في محافظة الجوف. وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها

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