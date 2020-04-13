شكرا لمتابعة خبر عن ابنة منال سلامة تنتقد الجانب الامريكي وتكشف عن أسباب مغادرتها الولايات المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/13 الساعة 03:54 صباحاً (سمابرس - مادونا عماد )

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