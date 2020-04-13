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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو هجوم أخطبوط على صينية حاولت أكله حيا !

https://vod.alwatanvoice.com/video/1b0b982ec39aba1d.mp4

جديد اب برس

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ارتبطت أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التى نشأت فى مدينة ووهان الصينية، بالعديد من الروايات التى تلقى باللوم على الصينيين الذين يأكلون الحشرات والحيوانات التى لا تأكل عادة لدى أغلب بل جميع شعوب العالم، وفى ظل تنامى أزمة جائحة الفيروس التاجى وتزايد عدد ضحاياه، أصبحت هناك أرض خصبة لانتشار الشائعات أو إعادة نشر أخبار ومقاطع فيديو قديمة لتناول الصينيين للحيوانات والحشرات حية.

وفى هذا الإطار، أعادت مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية نشر مقطع مصور لمدونة صينية "إنفلونسر" وهى تحاول تناول أخطبوط حى، لكنها بدلًا من ذلك عاشت تجربة صعبة جدًا، حيث هاجمها الأخطبوط والتصق بوجهها، وظلت تحاول الفتاة التخلص من الأخطبوط المتشبس بوجهها حتى تركها بعد أن مزق جزء من جلدها بحسب (اليوم السابع).

وانتشرمقطع الفيديو والصور التى ترصد معاناة الفتاة الصينية أثناء محاولتها التخلص من الأخطبوط الحى الملتطق بوجهها، بكثافة حاليًا وبالتزامن مع أزمة فيروس كورونا وارتباطه بأكل الصينيين للحيوانات والحشرات الحية، رغم أن الواقعة ليست حديثة بل نشرت على صحيفة "إندبندنت" البريطانية، يوم 8 مايو 2019.

ويظهر فى الفيديو محاولات الفتاة وهى تجذبه الأخطبوط بعيدًا عن وجهها وهى تصرخ متألمة من الكائن البحرى الصغير الذى يلف مجساته حول وجهها التى عندما تخلصت منه أخيرًا ظهرت بقع دموية على خدها نتيجة تمزق جزء من جلد الوجه.